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Из Москвы и Санкт-Петербурга запустили поезда на юг по новым маршрутам

Из Москвы и Санкт-Петербурга начали запускать поезда по новым маршрутам на юг России. Рейсы открываются в июле, сообщает перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Источник: Life.ru

Поезд № 153/154 уже курсирует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону. Первый рейс из Ростова-на-Дону прибыл в столицу, отправление из Москвы совершилось в 20:00 мск.

Маршрут Санкт-Петербург — Анапа (№ 177/178) начнёт работу с 16 июля и будет ходить через день. Первый рейс из Петербурга отправится 16 июля в 01:40 мск, обратный — 18 июля из Анапы в 04:17 мск.

Поезд № 433/434 Москва — Новороссийск будет курсировать ежедневно с 10 июля. Первый рейс из Москвы отправится в 17:45, обратный из Новороссийска — 12 июля в 17:45. Продажа билетов открывается за 30 суток, уточнили в компании-перевозчике.

Ранее стало известно, что маршрут изменит поезд № 473/474 Смоленск — Симферополь, который ранее временно следовал до Керчи. Последний рейс по старой схеме отправился из Смоленска 26 июня, а из Керчи состав в последний раз вышел 24 июня. После этого поезд сохранит свой номер, но будет курсировать уже между Москвой и Симферополем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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