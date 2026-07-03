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В Белгородской области вводят ограничения на продажу бензина

В Белгородской области вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. Об этом вечером 3 июля рассказал врио губернатора Александр Шуваев в обращении к жителям региона.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. Об этом вечером 3 июля рассказал врио губернатора Александр Шуваев в обращении к жителям региона.

Господин Шуваев заявил, что в регионе фиксируют «локальные перебои с наличием и отпуском отдельных марок топлива на отдельных автозаправочных станциях», но «в целом ситуация остается стабильной и контролируемой».

«Особое внимание сейчас уделяем приграничным муниципальным образованиям. В первую очередь именно по ним противник целенаправленно наносит удары», — отметил глава региона.

Для жителей белгородского приграничья сохраняется возможность заправлять топливо в сертифицированную тару.

«Усиливаем меры ответственности для операторов топливного рынка за нарушение решений оперативного штаба Белгородской области. Бензин должен быть в наличии, и хватать его должно всем. Контроль, чтобы каждый мог заправиться, когда нужно», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Орловской области с 4 по 25 июля вводят особый порядок продажи бензина. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. С полуночи субботы, 4 июля, АЗС в регионе будут работать круглосуточно. Кроме того, создан специальный сайт, на котором в онлайн-формате на карте отображается наличие топлива и очередей на каждой из 57 автозаправочных станций «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области.

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