В Белгородской области вводят ограничения на продажу бензина

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Орловской области с 4 по 25 июля вводят особый порядок продажи бензина. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. С полуночи субботы, 4 июля, АЗС в регионе будут работать круглосуточно. Кроме того, создан специальный сайт, на котором в онлайн-формате на карте отображается наличие топлива и очередей на каждой из 57 автозаправочных станций «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области.