Президент Литвы предупредил о риске развала НАТО на три части из-за денег

Североатлантический альянс может распасться, если все страны-члены не достигнут целевого показателя военного блока по расходам на оборону в 5% от ВВП. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает издание Politico.
«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5%», — сказал он.
Эстонский политик посетовал, что это естественно расколет альянс на две или три части. Это плохо скажется на духе коллективной обороны в блоке и может стать проблемой, считает Науседа.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что шесть стран НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за недостаточных расходов на оборону. По данным газеты Politico, генсек альянса Марк Рютте должен представить на встрече министров обороны секретный доклад о прогрессе союзников в достижении новой цели — 5% ВВП к 2035 году.