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Спикер Госдумы призвал развивать в городах трамваи

В качестве примера Володин привел Саратов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в крупных городах, где сохранились выделенные полосы под трамвайное сообщение, необходимо в приоритетном порядке развивать трамвай. Об этом Володин написал в своем канале в МАХ.

Спикер Госдумы сообщил, что в его избирательном округе в Саратове началось пассажирское движение в рамках предпоследнего этапа модернизации самого протяжённого трамвайного маршрута: создано заново 67 километров трамвайных путей, обновлён подвижной состав (61 новый вагон, каждый их которых оборудован кондиционерами, валидаторами, навигацией, разъёмами для зарядки телефона), установлены новые остановочные павильоны с информационными табло, в два раза увеличена средняя скорость передвижения трамваев и т.п.

«Подобная модернизация городского электротранспорта проходит не только в Саратове, но ещё в семи субъектовых центрах нашей страны — Волгограде, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми, — отметил Володин. — По моему мнению, в крупных городах, где сохранились выделенные полосы под трамвайное сообщение, необходимо в приоритетном порядке развивать городской электротранспорт — трамвай».

Он обратил внимание, что при нынешнем современном подвижном составе, который выпускают отечественные производители, можно перевозить максимальное количество жителей, обеспечивая доступность, не загрязняя экологию, уменьшая пробки на дорогах.

«Со своей стороны считаю: обязательно надо расширять географию этого проекта и реализовывать его в других городах нашей страны. На примере Саратова вижу, что за скоростным трамваем будущее», — написал он.

Отметим, что в Калининградской области постепенно ликвидируются выделенные полосы для трамваев. В частности, в настоящее время власти готовят расширение проспекта Победы за счет трамвайной «выделенки».

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