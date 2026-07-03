Спикер Госдумы призвал развивать в городах трамваи

Спикер Госдумы сообщил, что в его избирательном округе в Саратове началось пассажирское движение в рамках предпоследнего этапа модернизации самого протяжённого трамвайного маршрута: создано заново 67 километров трамвайных путей, обновлён подвижной состав (61 новый вагон, каждый их которых оборудован кондиционерами, валидаторами, навигацией, разъёмами для зарядки телефона), установлены новые остановочные павильоны с информационными табло, в два раза увеличена средняя скорость передвижения трамваев и т.п.