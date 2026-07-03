Британия раскрыла международную сеть насильников, накачивающих жертв наркотиками

В Британии национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) раскрыло международную сеть насильников, которые занимались организацией сексуальных нападений с накачиванием жертв наркотиками и успокоительными. Об этом сообщает издание The Guardian.
«С момента начала расследования деятельности онлайн-форума в октябре прошлого год NCA выявило более 270 человек, связанных с этим форумом и его преемниками», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, агентством была раскрыта международная преступная сеть, участники которых находились в десятках стран. В Британии процесс также привел к началу порядка 14 отдельных расследований, обеспечивших права восьми жертв.
Участники преступной группы активно общались на онлайн-платформе, обсуждая совершение сексуальных домогательствах и нападений с использование наркотиков. Также злоумышленники занимались видеосъемкой отдельных случаев.
Ранее KP.RU сообщал, что в Британии мать вместе с бойфрендом изнасиловала и убила двухлетнюю дочь, сломав ребенку 21 кость. Девочка подвергалась насилию на протяжении нескольких недель.