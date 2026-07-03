Мишустин распорядился воссоздать Высшее военно-морское училище имени Фрунзе.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Военный учебно-научный центр Военно-морского Флота “Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова” в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования “Высшее военно-морское училище имени Фрунзе” министерства обороны Российской Федерации”, — говорится тексте.