Историк Булычева: Связывать бесшовную цепь из Дагестана с мифом о Прометее рано

Загадочная древняя цепь, обнаруженная в Дагестане во время горных работ, возможно, была изготовлена в одной из известных кузниц Кавказа, о которых упоминал древнегреческий историк Геродот. Тем не менее связывать эту находку с мифом о Прометее пока рано. Об этом сообщила доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Булычева.