Историк Булычева: Связывать бесшовную цепь из Дагестана с мифом о Прометее рано

Загадочная древняя цепь, обнаруженная в Дагестане во время горных работ, возможно, была изготовлена в одной из известных кузниц Кавказа, о которых упоминал древнегреческий историк Геродот. Тем не менее связывать эту находку с мифом о Прометее пока рано. Об этом сообщила доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Елена Булычева.
По словам Булычевой, хотя миф действительно ассоциируется с Кавказом, это не означает, что найденная цепь относится именно к этой легенде.
— Согласно мифу герой Прометей был прикован богами к скале за то, что он передал людям дар освоения огня. По описанию, которое представлено в мифе, можно допустить, что место действия — горы Кавказа, — отметила Булычева.
Однако, по ее мнению, приспособление могли использовать для наказания пленников или рабов. В то же время технология его изготовления представляет особый интерес. Булычева напомнила, что античные авторы, включая Геродота, упоминали о мастерстве кузнецов Кавказа, которые создавали изделия без привычных соединительных элементов, передает Национальная Служба Новостей.
Об обнаружении необычного артефакта стало известно 3 июля. Бесшовную цепь возрастом более трех тысяч лет обнаружили в горах Дагестана во время скальных работ. Уточняется, что конструкция ушла вглубь породы на несколько метров. Рядом также нашли крутильные сосуды, по которым и определили возраст артефакта. Цепь весит свыше 60 килограммов и не имеет соединительных швов.