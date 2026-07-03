Малые города без погремушек: как развивать туризм и говорить с молодежью

Как отметил фотограф и меценат проекта «Поселок Мстёра» Федор Савинцев, в малые города важно привлекать молодежь. «Свой потенциал медийный я инвестирую в развитие локальной идентичности конкретного маленького поселка, я создаю то, что привлекает внимание, и не только своего поколения, — рассуждает он. — Это плюс. Мы показываем, что местное интереснее во многом, чем столичная какая-то атмосфера. В столице все давно отрегулировано. Если говорить про художественную какую-то часть, в области нужно искать самобытность».