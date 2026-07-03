Малые города без погремушек: как развивать туризм и говорить с молодежью

Культурные проекты становятся одним из главных факторов развития малых городов России. Фестивали, музеи, арт-объекты и локальные инициативы помогают не только привлекать туристов, но и формировать вокруг города новое сообщество, заявила в эфире Радио РБК генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.
По ее словам, на примере Суздаля видно, что туристическая привлекательность исторических городов строится не только на памятниках, но и на событиях, ради которых люди возвращаются снова. «Суздаль — это то место, куда просто нужно возвращаться для того, чтобы сохранить какой-то внутренний баланс», — сказала Бирюкова.
Она подчеркнула, что развитие малых городов должно идти в балансе с сохранением исторической среды. Если город потеряет свою атмосферу, он лишится и туристической ценности. При этом культурные события, по словам Бирюковой, должны создаваться не только для приезжих, но и для местных жителей: именно это позволяет проектам закрепляться в городе и становиться частью его жизни.
Как отметил фотограф и меценат проекта «Поселок Мстёра» Федор Савинцев, в малые города важно привлекать молодежь. «Свой потенциал медийный я инвестирую в развитие локальной идентичности конкретного маленького поселка, я создаю то, что привлекает внимание, и не только своего поколения, — рассуждает он. — Это плюс. Мы показываем, что местное интереснее во многом, чем столичная какая-то атмосфера. В столице все давно отрегулировано. Если говорить про художественную какую-то часть, в области нужно искать самобытность».
Генеральный продюсер «Выкса-фестиваля» Артем Калашьян на примере своего города пояснил, как трансформировать потенциал промышленного предприятия в культурное русло. «Культурный процесс, который запустился, стал привлекать большое количество внимания к городу и превратился в современное искусство, — рассказал он. — Все это стало таким вечным двигателем, который сам себя запускает».