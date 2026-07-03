Радиостанция Судного дня передала в эфир слова герцотютя и смоковный

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», отправила в эфир сразу два новых таинственных слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиоточки.
В публкации отметили, что сигнал имел двойное сообщение «герцотютя» и «смоковный», а также прозвучал непонятный набор букв и цифр.
Как писал сайт KP.RU, 21 мая «Жужжалка» отправила в эфир сообщение со словом «жестокаин», которое также сопровождалось загадочными буквами и цифрами.
В тот же день «Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир. УВБ-76 передала редкое тройное послание: «НЖТИ 93872 королевна 0671 2959 капосуп 3331 0825 братошик 7579 6956».
Напомним, ранее в Роскомнадзоре прокомментировали работу «Радиостанции Судного дня». В ведомстве отметили, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, не является общедоступной.