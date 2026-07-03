В Госдуме попросят Минэнерго обязать АЗС сообщать водителям о качестве топлива

Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ направят обращение в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить на заправках информирование автомобилистов о классе бензина и дизеля. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.
— Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе подготовят соответствующее обращение в профильные ведомства с просьбой обеспечить обязательное и понятное информирование потребителей о классе реализуемого топлива для того, чтобы автомобилисты принимали взвешенные решения и знали, какого качества бензин они приобретают, — сказал он.
По слова Гибатдинова, решение о переходе на топливо более низкого класса «носит вынужденный и временный характер», пишет RTVI.
Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Так, нефтеперерабатывающим заводам предоставляется право производить и реализовывать бензин с менее строгими нормативами по содержанию серы. Однако топливо со сниженными экологическими требованиями предназначено в основном для устаревшей техники. Об этом заявил независимый автомобильный эксперт Владимир Сажин.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что бензин «Евро-3» не стоит заливать на постоянной основе, поскольку может пострадать вся топливная система, могут забиться фильтры, а также может нарушиться функция катализатора.