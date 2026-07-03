В Госдуме попросят Минэнерго обязать АЗС сообщать водителям о качестве топлива

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Так, нефтеперерабатывающим заводам предоставляется право производить и реализовывать бензин с менее строгими нормативами по содержанию серы. Однако топливо со сниженными экологическими требованиями предназначено в основном для устаревшей техники. Об этом заявил независимый автомобильный эксперт Владимир Сажин.