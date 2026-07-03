Рэпер Птаха оценил заведение против него дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, прокомментировал РБК административное дело о пропаганде наркотиков, заведенное на него.
«Я об этом только узнал. Но думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, в прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это. Будем разбираться и, конечно, будем бороться. Я все равно молчать не буду», — заявил Птаха.
Он также назвал ситуацию абсурдной, отметив, что имеет «много грамот и прочих заслуг перед зависимым обществом».
Протокол в отношении артиста поступил в Никулинский суд Москвы, его рассмотрят 16 июля. Причины, по которым на рэпера составили протокол, в карточке дела не раскрываются. Ему грозит штраф до 30 тыс. руб., судебное заседание состоится через две недели, 16 июля.
В конце июня замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что ведомство столкнулось «с немалым количеством отечественных исполнителей» в течение последних двух месяцев и наибольшее количество проблем наблюдается в рэп-индустрии. Он также указал, что Минюст «в силу имеющейся компетенции» будет предметно заниматься этой темой «совместно с иными структурами и ведомствами».
Свириденко отметил, что не будет называть их имена и фамилии, добавив, что «в текущем, 2026-м и перетекающем, 2027 году вы их все узнаете. Когда мы уже официально об этом заявим». По его словам, «речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента», в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Он пояснил, что «во многих текстах, у нас есть официальные экспертизы, где мы это наблюдаем, видим».
В конце июня Давид Нуриев (Птаха) в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК заявил, что чрезмерное регулирование рэп-индустрии, вплоть до полного запрета, и попытка сделать из рэпа «рафинированную» музыку не решат никаких проблем.
«Рэп — это музыка, которая откликается у молодежи. Молодежь хочет слышать о своей жизни. А если мы читаем [рэп] и они слышат о своей жизни, значит, надо задаться вопросом, как работает на самом деле правительство и наши органы, если им это нравится и им это откликается. Займитесь вопросами другими», — объяснил исполнитель.
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