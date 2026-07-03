Рэпер Птаха оценил заведение против него дела о пропаганде наркотиков

Свириденко отметил, что не будет называть их имена и фамилии, добавив, что «в текущем, 2026-м и перетекающем, 2027 году вы их все узнаете. Когда мы уже официально об этом заявим». По его словам, «речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента», в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Он пояснил, что «во многих текстах, у нас есть официальные экспертизы, где мы это наблюдаем, видим».