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Прокуратура Калининградской области контролирует расследование пляжного конфликта в Сокольниках

Калининградке разбили голову из-за замечания о громкой музыке.

Источник: Клопс.ru

Прокуратура Калининградской области контролирует расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений женщине на пляже в пос. Сокольники Зеленоградского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 июля.

Конфликт между двумя женщинами произошёл 28 июня 2026 года около 20:10. В результате перепалки 53-летней калининградке разбили голову. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, приведшее к кратковременному расстройству или потере трудоспособности»).

Все детали конфликта собрал «Клопс». С подробностями можно ознакомиться по ссылке.