Прокуратура Калининградской области контролирует расследование пляжного конфликта в Сокольниках

Конфликт между двумя женщинами произошёл 28 июня 2026 года около 20:10. В результате перепалки 53-летней калининградке разбили голову. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, приведшее к кратковременному расстройству или потере трудоспособности»).