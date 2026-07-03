В России воссоздадут Военный инженерно-технический университет

Университет ведет свою историю с 1939 года, когда создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ВВМИСУ). Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. Позже название вуза менялось, а в 1997 году на базе нескольких вузов образовали Военный инженерно-технический университет (ВИТУ). С 2012 года он стал структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.