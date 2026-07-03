Шоки, мифы о рубле и прогнозы. Главное с Прямой линии зампреда ЦБ на РБК

«Я не то чтобы скован [в прогнозах] в данный момент, я достоверно не знаю, что произойдет. На вопрос, может ли [повысить ставку] ответ содержательный дать очень сложно. Я хочу повторить то сигнал, который был сформулирован советом директоров на июньском заседании: Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Но опять же, те пояснения, которые были даны в ходе пресс конференции председателя, что это ни в коей мере не означает то, что будет снижение ставки на каком бы то ни было из ближайших заседаний. В целом мы полагаем, что по мере стабилизации низкой инфляции, [по мере] возвращения экономики к сбалансированному росту (на наш взгляд, в первом квартале мы уже очень приблизились к этому состоянию) у нас будет действительно процесс снижения инфляционных ожиданий, который будет создавать пространство для дальнейшего снижения ставки. Но опять же, сроки этого процесса могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. Поэтому решения будут исключительно основаны на тех фактах, на которые совет директоров будет смотреть. Нашей задачей является подвести черту под высокой инфляцией предыдущих пяти лет и по итогам 2027 года иметь годовую инфляцию на нашей цели (4% — РБК)».