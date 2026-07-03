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Хоккейный клуб «Торпедо» представил новичка из США

За клуб будет выступать игрок обороны Скутер Брики.

Праворукий защитник Скутер Брики родился 27 мая 1999 года в штате Мичиган. Фактурный игрок (193 см, 97 кг) тяготеет именно к оборонительным действиям.

«При своих габаритах Скутер Брики достаточно координирован и мобилен, — сообщает торпедовская пресс-служба. — В дополнение к репутации классического оборонца, защитник имеет и атакующий потенциал, который демонстрировал при игре в большинстве. В нынешнем сезоне в составе Wilkes-Barre / Scranton Penguins Скутер Брики дошел до полуфинальной стадии плей-офф АХЛ (Кубка Колдера)».

Нынешний новичок «Торпедо» пять лет проявлял себя в университетских командах, в сезоне 2023/24 попробовал силы в Американской хоккейной лиге — принял участие в 9 матчах фарм-клуба «Питтсбурга». Затем Скутер играл в АХЛ за тот же «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз», однако в минувшем сезоне опускался в «Уиллинг Нейлерс» из Лиги Восточного побережья. Всего на счету Брики — 61 игра в АХЛ и 9 очков (0 + 9). На сезон 2025/26 приходятся 23 матча и 5 баллов, причём соответственно 5 и 3 — на плей-офф.

Контракт с американцем подписан на год. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, за это время Брики получит 20 миллионов рублей.

Приобретение прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга:

— Скутер Брики — имя, не имеющее широкой известности в России, но для нас это не повод отказаться от хоккеиста, который, уверены, способен принести пользу команде. У «Торпедо» статус организации, открывающей каждый сезон новые имена для КХЛ, и надеемся, что Скутер займёт достойное место в клубных списках. В современной геополитической ситуации приезд иностранного спортсмена, до этого не выступавшего в России, — серьёзный и достойный уважения шаг, поэтому прошу наших болельщиков оказать максимальное содействие и поддержать новобранца.

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