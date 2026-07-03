Хоккейный клуб «Торпедо» представил новичка из США

Нынешний новичок «Торпедо» пять лет проявлял себя в университетских командах, в сезоне 2023/24 попробовал силы в Американской хоккейной лиге — принял участие в 9 матчах фарм-клуба «Питтсбурга». Затем Скутер играл в АХЛ за тот же «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз», однако в минувшем сезоне опускался в «Уиллинг Нейлерс» из Лиги Восточного побережья. Всего на счету Брики — 61 игра в АХЛ и 9 очков (0 + 9). На сезон 2025/26 приходятся 23 матча и 5 баллов, причём соответственно 5 и 3 — на плей-офф.