«Это перебор»: В Финляндии вступились за «Машу и медведя», обвинив Европу в русофобии

Ранее группа из более чем 50 депутатов британского парламента предложила рассмотреть возможность прекращения показа мультсериала в стране, посчитав его элементом «российской мягкой силы». Инициатива появилась после того, как Netflix приобрёл права на новые сезоны «Маши и Медведя». Сам сериал также доступен на британской платформе ITVX.