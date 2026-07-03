В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут

«Новой партии QR-кодов сегодня не будет. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС “ТЭС” завтра бессмысленно», — написал он в своем канале в МАКС.
В субботу на заправках бензин будет предназначен для машин коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур, общественного транспорта и других служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, добавил Развожаев.
Ситуация с бензином.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.