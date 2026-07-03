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В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС в субботу, 4 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Источник: РИА "Новости"

«Новой партии QR-кодов сегодня не будет. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС “ТЭС” завтра бессмысленно», — написал он в своем канале в МАКС.

В субботу на заправках бензин будет предназначен для машин коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур, общественного транспорта и других служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, добавил Развожаев.

Ситуация с бензином.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.

Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива — для непроизводителей.

Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

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