Приставам могут дать доступ к цифровым рублям волгоградцев

При этом устанавливается строгая последовательность действий взыскателей. Сначала деньги ищут на обычных рублевых счетах, затем — на валютных, потом — на депозитах. Если там средств нет, пристав переходит к драгоценным металлам и только после этого — к электронным кошелькам (сначала рублевым, затем валютным). И лишь когда все эти источники исчерпаны, в дело, согласно инициативе, будет вступать арест имущества.