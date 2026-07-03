Против рэпера Птахи завели административное дело о пропаганде наркотиков

Согласно источнику, Птахе вменяют пропаганду наркотиков по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Протокол был зарегистрирован в Никулинском суде Москвы 2 июля, назначено рассмотрение дела. В случае, если вина Нуриева будет доказана, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.