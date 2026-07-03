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Против рэпера Птахи завели административное дело о пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Птахи о пропаганде наркотиков через интернет.

Источник: Комсомольская правда

Против рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев) завели административное дело о пропаганде наркотиков через интернет Информация об этом содержится в картотеке Никулинского суда Москвы.

«Назначено судебное заседание на 16 июля», — уточняется в материалах дела.

Согласно источнику, Птахе вменяют пропаганду наркотиков по части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Протокол был зарегистрирован в Никулинском суде Москвы 2 июля, назначено рассмотрение дела. В случае, если вина Нуриева будет доказана, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что рэп-исполнителя 9mice (настоящее имя Сергей Дмитриев) проверят на предмет пропаганды наркотиков. Как заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, под проверку правоохранительных органов попадают несколько треков исполнителя.

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