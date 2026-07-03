В «Мошеловке» подсчитали, сколько россиян каждый день сообщают об аферистах

«Наша практика работы с обращениями граждан показывает, что не все граждане готовы сообщать о случившемся и просить помощи не только у банка, правоохранителей и общественников. Состояние жертвы, порой, настолько серьезное, что даже близкий круг и семья не всегда знают об инциденте», — заключила она.