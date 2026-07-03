В «Мошеловке» подсчитали, сколько россиян каждый день сообщают об аферистах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Платформа «Мошеловка» в среднем получает до 200 содержательных сигналов об атаках аферистов в сутки, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы Евгения Лазарева.
«В “Мошеловку” в среднем в сутки попадает 100−200 содержательных сигналов. При этом более 70% россиян пишут нам на опережение, сообщая о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, чтобы защитить других», — рассказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Помимо обработки сигналов, «Мошеловка» и Народный фронт регулярно проводят опросы, напомнила Лазарева. «Среди граждан, пострадавших от телефонных мошенников в прошлом году, только около 30% обращались в правоохранительные органы и банки, а около 70% — не обращались», — сообщила она.
Также, согласно результатам опроса, за последний год обращаемость граждан в правоохранительные органы почти удвоилась. «Рост с 32% в 2025 году до 61% в 2026 году. Однако среди пострадавших граждан только 23% сообщают о реальном эффекте от обращения в правоохранительные органы», — добавила Лазарева.
При этом эксперт напомнила, что в официальную статистику Банка России и МВД попадают только данные о заявленных, выявленных и предотвращенных случаях.
«Наша практика работы с обращениями граждан показывает, что не все граждане готовы сообщать о случившемся и просить помощи не только у банка, правоохранителей и общественников. Состояние жертвы, порой, настолько серьезное, что даже близкий круг и семья не всегда знают об инциденте», — заключила она.