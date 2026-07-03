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4 июля в Ростовской области ожидаются дожди и ливни

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, утром четвертого июля и до конца суток, а также на протяжении 5 июля в отдельных районах Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни. Погоду будут осложнять грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20−25 метров в секунду. В региональном главке МЧС настоятельно рекомендуют дончанам быть предельно внимательными и осторожными в такую непогоду, чтобы избежать травм и неприятностей.

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