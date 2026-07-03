4 июля в Ростовской области ожидаются дожди и ливни

По прогнозам синоптиков, утром четвертого июля и до конца суток, а также на протяжении 5 июля в отдельных районах Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни. Погоду будут осложнять грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20−25 метров в секунду. В региональном главке МЧС настоятельно рекомендуют дончанам быть предельно внимательными и осторожными в такую непогоду, чтобы избежать травм и неприятностей.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше