Зоопарк Москвы передал капибару зоопарку Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда, после карантина в 21 день ее познакомят с самцом Лючиком, сообщает пресс-служба калининградского зоопарка.
«Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Ее зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам», — говорится сообщении.
Предполагается, что Верта побудет на карантине 21 день, а потом станет хорошей подругой и партнером самцу Лючику «со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями», отметили в зоопарке.
В феврале в зоопарке Калининграда сообщали РИА Новости, что у них нет размножающейся пары капибар.