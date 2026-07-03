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Зоопарк Москвы передал капибару зоопарку Калининграда

Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Зоопарк Москвы передал капибару Верту зоопарку Калининграда, после карантина в 21 день ее познакомят с самцом Лючиком, сообщает пресс-служба калининградского зоопарка.

«Вот она, наша деньрожденная барышня, подаренная Московским зоопарком нам на юбилей. Ее зовут Верта, она родилась в 2025 году и на днях переехала из Московского зоопарка к нам», — говорится сообщении.

Предполагается, что Верта побудет на карантине 21 день, а потом станет хорошей подругой и партнером самцу Лючику «со всеми вытекающими маленькими-миленькими последствиями», отметили в зоопарке.

В феврале в зоопарке Калининграда сообщали РИА Новости, что у них нет размножающейся пары капибар.

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