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Временные ограничения по отпуску топлива ввели в Белгородской области

В Белгородской области введены временные ограничения на розничную продажу топлива. Согласно новым правилам, на одной автозаправочной станции одному потребителю разрешено приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Данная мера, как пояснил врио губернатора Александр Шуваев, направлена на обеспечение бесперебойного снабжения всех потребителей, несмотря на фиксируемые локальные затруднения с наличием отдельных марок топлива. Он также заверил, что общая ситуация в регионе остаётся стабильной и контролируемой, а для жителей приграничных районов сохраняется возможность заправки топлива в сертифицированную тару.

Ранее Life.ru писал, что правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года. Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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