Временные ограничения по отпуску топлива ввели в Белгородской области

Данная мера, как пояснил врио губернатора Александр Шуваев, направлена на обеспечение бесперебойного снабжения всех потребителей, несмотря на фиксируемые локальные затруднения с наличием отдельных марок топлива. Он также заверил, что общая ситуация в регионе остаётся стабильной и контролируемой, а для жителей приграничных районов сохраняется возможность заправки топлива в сертифицированную тару.