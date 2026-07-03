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Огненный смерч зафиксирован в чернобыльской зоне соседней с Беларусью Киевской области Украины

Огненный смерч возник в зоне отчуждения соседней с Беларусью Киевской области.

Источник: Комсомольская правда

Огненный смерч возник в зоне отчуждения соседней с Беларусью Киевской области. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, ветер, пыль и пламя сливаются в сокрушительную силу, образуя огненный смерч. Так выглядит пожар, с которым, не переставая, борются спасатели.

Ранее «Первый информационный» показал фото сгоревшей белорусской фуры при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Брянской области. Также телеканал опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси.

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