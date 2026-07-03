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Суд в Москве приговорил лже-художника Галантера к семи годам за мошенничество

Представлявшийся цифровым художником и специалистом по инвестициям Галантер также должен выплатить штраф.

Источник: Комсомольская правда

Столичный суд приговорил лже-художника Сергея Галантера к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Сергея Галантера виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ…», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Галантеру назначено семь лет колонии и штраф в размере один млн рублей.

Также отмечалось, что осужденный предлагал вкладывать деньги в виртуальное искусство, представляясь цифровым художником и специалистом по инвестициям.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля суд в Москве отправил в СИЗО экс-замглавы Росавиации Константина Махова. Махову, как и его бывшему начальнику, также арестованному в пятницу Александру Нерадько, следствие вменяет мошенничество в особо крупном размере. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.