Суд в Москве приговорил лже-художника Галантера к семи годам за мошенничество

Как писал сайт KP.RU, 3 июля суд в Москве отправил в СИЗО экс-замглавы Росавиации Константина Махова. Махову, как и его бывшему начальнику, также арестованному в пятницу Александру Нерадько, следствие вменяет мошенничество в особо крупном размере. Обоим фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.