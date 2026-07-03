Главные новости за 3 июля. Ростов-на-Дону и область

С января по май 2026 года жители Ростовской области приобрели товары через розничную торговую сеть на 867,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата. По данным ведомства, чуть более 94% оборота розничной торговли сформировали торговые организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка, — их показатель вырос на 4,8% в сопоставимых ценах. На долю рынков и ярмарок пришлось 5,9% оборота, что на 0,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Крупные и средние организации обеспечили 52,6% совокупного оборота, субъекты малого предпринимательства — 41%, самозанятые — 0,5%.