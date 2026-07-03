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На приморских направлениях в Дни Калининграда добавят ночные электрички

Дополнительные поезда будут курсировать 4−6 июля.

Источник: Клопс.ru

На приморских направлениях с 4 по 6 июля добавят ночные электрички, которые будут курсировать в Зеленоградск и Светлогорск. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

На Светлогорск.

Пригородные поезда № 6729 (отправление из Калининграда в 21:04) и № 6730 (из Светлогорск-2 в 22:40) 4 и 5 июля отменяются. Вместо них из Калининграда будет курсировать поезд в 23:01, который отправится в обратный путь из Светлогорска — в 0:20.

На Зеленоградск.

Пригородные поезда № 6819 (из Калининграда в 21:39) и № 6818 (из Зеленоградска в 22:45) заменят «Ласточки», которые выпорхнут из Калининграда в 23:07, и отправятся обратно из Зеленоградска — в 0:10.

Добраться из Калининграда в Светлогорск и Пионерский стало проще. 3 июля открылась новая остановка — «Елизаветинская».

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