На приморских направлениях в Дни Калининграда добавят ночные электрички

Пригородные поезда № 6729 (отправление из Калининграда в 21:04) и № 6730 (из Светлогорск-2 в 22:40) 4 и 5 июля отменяются. Вместо них из Калининграда будет курсировать поезд в 23:01, который отправится в обратный путь из Светлогорска — в 0:20.