«Ротор» усиливает состав перед стартом сезона: Ревазов, Горелов и продление Эльдарушева

Статистика Ревазова наглядно отражает его прогресс и универсальность. За время выступлений в молодёжных и взрослых лигах он провёл 129 игр, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Особенно продуктивным получился сезон 2024 года, когда в составах «Краснодар‑II» и «Кубань‑Холдинга» он отыграл 2 868 минут в 48 встречах, отметившись 4 голами и 8 результативными пасами. В РПЛ на его счету 12 игр и 1 забитый мяч. Для «Ротора», которому важно добавить вариативности в атаке, такой разносторонний исполнитель может стать серьёзным усилением.