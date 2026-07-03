Spiegel сообщил о двух версиях покушения на Ермолаева в Монако

В рамках расследования немецкие полицейские провели обыск в арендованной квартире Березовской в районе Майн-Таунус, а также конфисковали принадлежавший ей автомобиль. В ходе спецоперации, по данным властей ФРГ, были изъяты вещественные доказательства, которые впоследствии будут переданы коллегам из Монако. Кроме того, по информации Spiegel, подозреваемая имеет опыт охоты и может владеть легальным огнестрельным оружием. Сама женщина находится в розыске, по делу также задерживались двое мужчин, однако их отпустили за отсутствием улик.