Бойцы ВС РФ ликвидировали замглавы 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

3 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Александровка в Днепропетровской области. Оттеснить противника удалось подразделениям группировки войск «Восток». По информации ведомства, за прошедшую неделю российская армия ударила по объектам украинского военно-промышленного и топливо-энергетического комплексов.