Бойцы ВС РФ ликвидировали замглавы 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

Российские войска ликвидировали заместителя начальника 11-го армейского корпуса (АК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Александра Желтова в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.
— В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья, — говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы армии России ликвидировали офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Б. И. Поляка на Херсонском направлении 1 июля, пишет агентство.
3 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Александровка в Днепропетровской области. Оттеснить противника удалось подразделениям группировки войск «Восток». По информации ведомства, за прошедшую неделю российская армия ударила по объектам украинского военно-промышленного и топливо-энергетического комплексов.