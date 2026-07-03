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В Красноярске откроют Генконсульство Белоруссии

Генконсульство Белоруссии откроют в Красноярске.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генконсульство Республики Белоруссия откроют в Красноярске, следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Принять предложение МИДа России … об открытии в Красноярске Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации», — говорится в документе.

В распоряжении рекомендовано выделить в Красноярске служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, а также при необходимости осуществить отвод земельных участков под их строительство.

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