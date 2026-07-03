Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Простила сразу»: Симоньян сделала заявление о фигурантах дела о покушении

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор, вынесенный фигурантам дела о подготовке покушения на неё.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор, вынесенный фигурантам дела о подготовке покушения на неё. В своём телеграм-канале журналистка сообщила, что не испытывает к осуждённым неприязни и простила их практически сразу после произошедшего.

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — написала Симоньян.

Она также отметила, что как христианка сожалеет о том, что люди могут соглашаться за деньги на покушение на чужую жизнь, а также о необходимости назначать за подобные преступления длительные сроки заключения. При этом журналистка признала, что в обществе, где не всегда следуют христианским принципам, иные варианты наказания вряд ли возможны.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил основного обвиняемого по этому делу — механика Михаила Балашова — к 20 годам лишения свободы. Изначально фигуранту грозило до 25 лет, однако суд учёл активное сотрудничество со следствием. Балашов признал вину и дал показания на предполагаемых заказчиков, но их имена в деле пока не раскрыты.

Читайте также: Spiegel сообщил о двух версиях покушения на Ермолаева в Монако.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше