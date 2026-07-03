«Простила сразу»: Симоньян сделала заявление о фигурантах дела о покушении

Она также отметила, что как христианка сожалеет о том, что люди могут соглашаться за деньги на покушение на чужую жизнь, а также о необходимости назначать за подобные преступления длительные сроки заключения. При этом журналистка признала, что в обществе, где не всегда следуют христианским принципам, иные варианты наказания вряд ли возможны.