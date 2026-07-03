«Простила сразу»: Симоньян сделала заявление о фигурантах дела о покушении

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор, вынесенный фигурантам дела о подготовке покушения на неё. В своём телеграм-канале журналистка сообщила, что не испытывает к осуждённым неприязни и простила их практически сразу после произошедшего.
«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — написала Симоньян.
Она также отметила, что как христианка сожалеет о том, что люди могут соглашаться за деньги на покушение на чужую жизнь, а также о необходимости назначать за подобные преступления длительные сроки заключения. При этом журналистка признала, что в обществе, где не всегда следуют христианским принципам, иные варианты наказания вряд ли возможны.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил основного обвиняемого по этому делу — механика Михаила Балашова — к 20 годам лишения свободы. Изначально фигуранту грозило до 25 лет, однако суд учёл активное сотрудничество со следствием. Балашов признал вину и дал показания на предполагаемых заказчиков, но их имена в деле пока не раскрыты.
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