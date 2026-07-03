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Умер Кьелль Нильссон, актер из фильма «Безумный Макс»

Шведский актер Кьелль Нильссон умер на 77-м году жизни.

Умер Кьелль Нильссон, шведский актер, сыгравший роль Лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». На момент смерти ему было 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

«Кьелль Нильссон, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике “Безумный Макс 2”, скончался. Ему было 76», — передает источник слова представителя актера Криса Карбо.

Нильссон ушел из жизни в четверг, 2 июля. Он находился в австралийском штате Квинсленд в окружении семьи. Причиной смерти актера стала болезнь, с которой артист боролся последние несколько лет.

Нильссон наиболее известен по роли в картине «Безумный Макс 2» 1981 года. Также он снялся в фильмах «На грани власти» и «Человек слова».

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере. Также актер прославился благодаря роли полковника СС Вальтера Вогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход».