Умер Кьелль Нильссон, актер из фильма «Безумный Макс»

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере. Также актер прославился благодаря роли полковника СС Вальтера Вогеля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход».