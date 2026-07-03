Ученые допустили, что Сибирь может превратиться в Сахару через 70 лет

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что северные территории России вследствие глобального потепления в ближайшие 100 лет не станут морскими курортами. По его словам, этого не произойдет, поскольку в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным.