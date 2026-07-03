Ученые допустили, что Сибирь может превратиться в Сахару через 70 лет

Сибирь может превратиться в Сахару через 70 лет из-за глобального потепления. Южные части тайги наиболее засушливые, из-за чего считаются уязвимыми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на ученых.
Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко отметил, что даже небольшое повышение средней температуры может значительно усилить испарение влаги. В связи с этим у деревьев замедлится рост и снизится способность к восстановлению.
— Опасное сочетание в таких условиях — жара, засуха, пожары и нашествие насекомых-вредителей. Если молодые деревья не вырастают в промежутке между пожарами, территория плотной тайги станет редколесьем, а затем превратится в лесостепь, степь или пустыню, — говорится в публикации.
Также из-за изменения климата пострадают дикие олени и кабарги, поскольку они питаются мхом, лишайником на деревьях и кустарниками. А птицы не смогут свить гнезда и оставить потомство.
— Речь не идет о полном исчезновении сибирской тайги: Западная Сибирь с болотами, Якутия с вечной мерзлотой, лиственничные леса Центральной Сибири и горные районы Алтая развиваются по разным сценариям, — пишет Shot.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что северные территории России вследствие глобального потепления в ближайшие 100 лет не станут морскими курортами. По его словам, этого не произойдет, поскольку в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным.