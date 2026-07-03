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Мишустин распорядился воссоздать Военный инженерно-технический университет

ВИТУ будет воссоздан путем реорганизации Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился воссоздать Военный инженерно-технический университет (ВИТУ). Это следует из распоряжения кабмина.

В тексте отмечается, что необходимо реорганизовать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Минобороны РФ в форме выделения из него Военного инженерно-технического университета.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр РФ подписал распоряжение о создании высшего артиллерийского командного училища в городе Саратове. Из документа следует, что предельная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит шесть тысяч человек.

Напомним, артиллерийское училище в Саратове было создано 3 июля 1918 года. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а уже в 2003 году учебное заведение расформировали.