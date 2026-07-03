Мишустин распорядился воссоздать Военный инженерно-технический университет

Напомним, артиллерийское училище в Саратове было создано 3 июля 1918 года. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а уже в 2003 году учебное заведение расформировали.