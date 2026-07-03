В Ростовской области в 2025 году оборот розничной торговли вырос на 4,7%

Параллельно растет и сфера общественного питания. Оборот предприятий общепита за пять месяцев текущего года достиг 41,2 млрд рублей, что на 2,2% выше уровня аналогичного периода 2025 года. На начало 2026 года в регионе действовало свыше 6,7 тысячи заведений, около 400 из которых обустроили летние площадки.