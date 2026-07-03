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В Ростовской области в 2025 году оборот розничной торговли вырос на 4,7%

Розничная торговая сеть Ростовской области насчитывает 46 тысяч объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксирован рост розничного товарооборота. По итогам 2025 года показатель увеличился на 4,7%, превысив среднероссийскую динамику. Об этом сообщили в донском правительстве.

Сейчас торговая сеть области насчитывает порядка 46 тысяч различных объектов. Инфраструктура включает 36 розничных рынков и более 420 ярмарочных площадок, причем в летне-осенний сезон количество ярмарок возрастает.

Параллельно растет и сфера общественного питания. Оборот предприятий общепита за пять месяцев текущего года достиг 41,2 млрд рублей, что на 2,2% выше уровня аналогичного периода 2025 года. На начало 2026 года в регионе действовало свыше 6,7 тысячи заведений, около 400 из которых обустроили летние площадки.

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