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«Беларусьфильм» начинает работу над новогодней картиной

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Новую картину, новогоднюю историю начнут снимать на «Беларусьфильме» в воскресенье, сообщил гендиректор киностудии Дмитрий Семенов в эфире телеканала СТВ.

Источник: Telegram / Пул Первого

Он отметил, что «Беларусьфильм» сохраняет традиции и уверенно развивается.

«Мы различные тематики и различные проекты воплощаем на экранах наших. В воскресенье уже стартует у нас новый съемочный процесс, новая картина, новогодняя история. И хоть сейчас за окном у нас такая теплая погода, в пятом павильоне киностудии у нас настоящая зима. С елками, заснежено, поэтому процесс идет непрерывно, мы движемся вперед», — сказал Семенов.

Он обратил внимание на то, что на киностудии уделяют внимание поиску новых тем и лиц. Так, недавно прошел конкурс сценариев, куда направили свыше 250 работ. Развивают и туристическое направление.

«В прошлом месяце порядка 100 экскурсий было. И каждый раз, когда приходят посетители на киностудию, все спрашивают, как попасть в кино», — добавил гендиректор.

Он уточнил, что на киностудии объявили большой народный кастинг, после чего начало поступать большое число предложений со всей республики.