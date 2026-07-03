«Беларусьфильм» начинает работу над новогодней картиной

Он отметил, что «Беларусьфильм» сохраняет традиции и уверенно развивается.
«Мы различные тематики и различные проекты воплощаем на экранах наших. В воскресенье уже стартует у нас новый съемочный процесс, новая картина, новогодняя история. И хоть сейчас за окном у нас такая теплая погода, в пятом павильоне киностудии у нас настоящая зима. С елками, заснежено, поэтому процесс идет непрерывно, мы движемся вперед», — сказал Семенов.
Он обратил внимание на то, что на киностудии уделяют внимание поиску новых тем и лиц. Так, недавно прошел конкурс сценариев, куда направили свыше 250 работ. Развивают и туристическое направление.
«В прошлом месяце порядка 100 экскурсий было. И каждый раз, когда приходят посетители на киностудию, все спрашивают, как попасть в кино», — добавил гендиректор.
Он уточнил, что на киностудии объявили большой народный кастинг, после чего начало поступать большое число предложений со всей республики.