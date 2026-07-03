«Беларусьфильм» начинает работу над новогодней картиной

«Мы различные тематики и различные проекты воплощаем на экранах наших. В воскресенье уже стартует у нас новый съемочный процесс, новая картина, новогодняя история. И хоть сейчас за окном у нас такая теплая погода, в пятом павильоне киностудии у нас настоящая зима. С елками, заснежено, поэтому процесс идет непрерывно, мы движемся вперед», — сказал Семенов.