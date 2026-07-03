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В Калининграде суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете

Суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете в Калининграде.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете, который готовился вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 20 мая 2026 года в аэропорту «Храброво» на борту самолета, готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. По версии следствия, нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Х. после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его. Женщину сняли с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой.

«В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете. Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию», — говорится в сообщении областного суда на платформе «Макс».

Отмечается, что действия обвиняемой Х. следствием квалифицированы по статье 267.1 УК РФ — совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих эксплуатации транспортных средств.

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