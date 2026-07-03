В Калининграде суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете

Инцидент произошел 20 мая 2026 года в аэропорту «Храброво» на борту самолета, готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. По версии следствия, нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Х. после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его. Женщину сняли с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой.