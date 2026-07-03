Последний паром на Балтийскую косу отменили из-за волн и ветра

Последние вечерние паромы между Балтийском и Балтийской косой отменили из-за высокой волны и ветра в канале. Об этом сообщили в телеграм-канале оператора линии в пятницу, 3 июля.
Прогноз на субботу пока не самый благоприятный. 4 июля переправа будет работать по фактической погоде.
В Калининграде из-за дождя и ветра отменили пятничный концерт ко Дню города.
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