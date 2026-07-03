Тренер «Вашингтона» рассказал, чего ждёт от Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского нападающего Александра Овечкина в следующем сезоне. Слова специалиста приводит журналист Тарик Эль-Башир. Карбери заявил, что форвард продолжит демонстрировать выдающиеся результаты, помогая команде добиваться побед.
По мнению наставника, Овечкин сохранит роль лидера коллектива и будет способствовать прогрессу молодых хоккеистов. Ранее клуб объявил о подписании с 40-летним россиянином нового контракта сроком до 2027 года. Сумма соглашения составит 4,25 миллиона долларов за сезон.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету также три титула самого ценного игрока сезона, три приза «Тед Линдсей Эворд» и три «Морис Ришар Трофи». В коллекции россиянина есть и «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярки. В прошедшем регулярном чемпионате Овечкин в 74 матчах набрал 70 (38+32) очков.
В нынешнем межсезонье «Вашингтон» активно работает над усилением состава. Ожидается, что Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, в новом сезоне сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент россиянину остаётся забросить 41 шайбу до абсолютного достижения легендарного канадца.
Читайте также: Российские синхронистки выиграли в акробатической группе в ходе юниорского ЧЕ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.