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Тренер «Вашингтона» рассказал, чего ждёт от Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского нападающего Александра Овечкина в следующем сезоне.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от игры российского нападающего Александра Овечкина в следующем сезоне. Слова специалиста приводит журналист Тарик Эль-Башир. Карбери заявил, что форвард продолжит демонстрировать выдающиеся результаты, помогая команде добиваться побед.

По мнению наставника, Овечкин сохранит роль лидера коллектива и будет способствовать прогрессу молодых хоккеистов. Ранее клуб объявил о подписании с 40-летним россиянином нового контракта сроком до 2027 года. Сумма соглашения составит 4,25 миллиона долларов за сезон.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету также три титула самого ценного игрока сезона, три приза «Тед Линдсей Эворд» и три «Морис Ришар Трофи». В коллекции россиянина есть и «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярки. В прошедшем регулярном чемпионате Овечкин в 74 матчах набрал 70 (38+32) очков.

В нынешнем межсезонье «Вашингтон» активно работает над усилением состава. Ожидается, что Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, в новом сезоне сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент россиянину остаётся забросить 41 шайбу до абсолютного достижения легендарного канадца.

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