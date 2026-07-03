Тренер «Вашингтона» рассказал, чего ждёт от Овечкина

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету также три титула самого ценного игрока сезона, три приза «Тед Линдсей Эворд» и три «Морис Ришар Трофи». В коллекции россиянина есть и «Арт Росс Трофи», вручаемый лучшему бомбардиру регулярки. В прошедшем регулярном чемпионате Овечкин в 74 матчах набрал 70 (38+32) очков.