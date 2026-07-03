В ООН призвали прекратить пытки пленных бойцов ВС России на Украине

Тюрк уточнил, что пытки над пленными военными ВС России фиксировались преимущественно в пунктах временного содержания, до распределения в местах нахождения под стражей. Верховный комиссар ООН не стал уточнять количество пострадавших от пыток, однако заявил, что виновных в произошедшем необходимо привлечь к ответственности.