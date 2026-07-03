В ООН призвали прекратить пытки пленных бойцов ВС России на Украине

В ООН призвали к немедленному прекращению пыток над российскими пленными бойцами на Украине. Об этом заявил верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк в ходе 62-й сессий Совета ООН.
«Около половины захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения», — отметил он.
Тюрк уточнил, что пытки над пленными военными ВС России фиксировались преимущественно в пунктах временного содержания, до распределения в местах нахождения под стражей. Верховный комиссар ООН не стал уточнять количество пострадавших от пыток, однако заявил, что виновных в произошедшем необходимо привлечь к ответственности.
Ранее KP.RU сообщал, что в ООН признали пытки над российскими военными, попавшими в плен ВСУ. Сотрудник организации посетили 44 пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.