Симоньян рассказала, как наградят бойца СВО, спасшего женщину из пожара

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области, где он снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.
«Боец СВО, который, несмотря на осколки от снарядов в ногах, спас из пожара женщину в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна», — написала Симоньян в «Максе».
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, а также двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей.