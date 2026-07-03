Прикамье получит 2,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Поддержка федерального бюджета расселению аварийного жилья в Прикамье составит 2,2 млрд рублей, рассказал глава региона.
Фонд развития территорий выделит 2,2 млрд рублей Пермском краю. Средства пойдут на расселение аварийного жилья. Регион получит указанную сумму в 2026 и 2027 годах.
«Вкладываем не только федеральные средства, но и региональные. Добавляем к этой сумме ещё 1,8 млрд рублей из краевого и муниципальных бюджетов», — уточнил губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
С 2019 года из аварийного жилья переехали порядка 60 тысяч человек. На выделенные средства только на втором этапе в новые квартиры переселят более 3 тысяч человек.
Напомним, с начала 2026 года по конец мая в Пермском крае из аварийного жилья в новое переехали 1000 человек. А в Соликамске возбудили дело из-за разрушающейся кровли жилого дома.