Что будет с погодой в Беларуси 4 июля из-за прохладной воздушной массы

За погоду в стране будут отвечать прохладная неустойчивая воздушная масса, а также атмосферные фронты. Прогнозируется переменная облачность. В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Также местами не исключен слабый туман.