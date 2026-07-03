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Что будет с погодой в Беларуси 4 июля из-за прохладной воздушной массы

Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси 4 июля из-за прохладной воздушной массы. Об этом сообщает портал pogoda.by.

За погоду в стране будут отвечать прохладная неустойчивая воздушная масса, а также атмосферные фронты. Прогнозируется переменная облачность. В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Также местами не исключен слабый туман.

Ветер будет преобладать западный, северо-западный. Однако синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре местами по Беларуси. Ночью температура воздуха составит от +10 до +16 градусов. Днем будет от +17 до +23 градусов.

Кстати, синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси.

Ранее синоптики сказали о температурах выше нормы, грозах, шквалах, но меньшем количестве осадков в Беларуси в июле 2026.

Тем временем Минсвязи сказало про увеличение скорости мобильного интернета в Беларуси.