Молодёжка ФК «Пари НН» впервые выиграла дома и покинула последнее место

Только в 13-м туре первенства Молодёжной футбольной лиги ФК «Пари НН-М» смог одержать свою первую домашнюю победу в сезоне.
На легендарном стадионе «Локомотив» нижегородцы принимали «Урал-М» из Екатеринбурга. Хозяева владели инициативой, их гол на 40-й минуте вполне вытекал из логики игры. Егор Царьков снабдил в чужой штрафной мячом Ивана Беляева, который классно пробил в дальний угол — 1:0.
В начале второго волжане неожиданно остались вдесятером после того, как в середине поля Матвей Фёдоров зачем-то ударил соперника в корпус. Хорошо, что хозяевам удалось отбиться и забрать столь важные 3 очка.
Квартет аутсайдеров: «Динамо-М» (Мх) — 11 очков, «Пари НН-М» — 9, «Факел-М» — 6, «Рубин-М» — 6.
10 июля у «парижан» будет шанс ещё приподняться по турнирной таблице. В этот день они будут принимать махачкалинское «Динамо-М».
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