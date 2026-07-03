World Athletics оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об в пятницу, 3 июля, сообщил президент объединения Себастьян Коу.
Уточняется, что решение было принято по итогам прошедшего в видеоформате заседания совета организации.
— Мы представили совету варианты для рассмотрения этого вопроса, однако в силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров, — приводит слова Коу РИА Новости.
До этого совет Всемирной легкоатлетической ассоциации снял с Всероссийской федерации легкой атлетики все санкции, связанные с допингом.
При этом 24 мая Европейский гимнастический союз сообщил, что российские спортсменки выступят с флагом на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. А исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в своих турнирах с флагом и гимном.