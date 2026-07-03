Песков: Российские войска полностью освободили Константиновку

— Главная новость — полностью взята Константиновка… Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден, — сказал Песков.