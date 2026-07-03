Песков: Российские войска полностью освободили Константиновку

Солдаты российской армии (ВС РФ) полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам доклада главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
— Главная новость — полностью взята Константиновка… Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден, — сказал Песков.
Также он сообщил, что командиры штурмовых подразделений из Константиновки предоставили главе государства информацию о текущей ситуации в городе и продемонстрировали видеозаписи с дронов. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и эффективную работу.
Валерий Герасимов в свою очередь сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью находится под контролем российских войск. По его словам, в Харьковской и Сумской областях продолжается планомерное создание зоны безопасности.
Отдельно Путин обсудил с военными задачи на летний период и необходимость более активных наступательных действий, передает РИА Новости.
В тот же день Вооруженные силы России взяли под контроль село Александровка в Днепропетровской области. Оттеснить противника удалось подразделениям группировки войск «Восток».