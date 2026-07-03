Путин отметил полное освобождение ЛНР и продвижение российских войск в ДНР

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными отметил полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
«Сам президент говорил (на совещании с военными — ред.) о том, что… удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал Песков журналистам.
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