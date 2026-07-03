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В 14 районах Крыма намерены восстановить подачу электричества до конца суток

Причиной временных ограничений стали атаки ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму подачу электричества в 14 районах после отключения из-за украинских атак по объектам энергоинфраструктуры планируют восстановить до конца суток. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Специалисты “Крымэнерго” планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших районах полуострова до конца текущих суток — к 00:00 [мск]», — написал он.

Глава Совета министров Крыма подчеркнул, что причиной временных ограничений в подаче электроэнергии стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — атаками ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры полуострова.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что 3 июля плановые отключения электричества в Крыму затронули Симферополь, Евпаторию, Алушту, Ялту, Керчь, Феодосию и Севастополь. График отключений может корректироваться. С 25 июня на полуострове власти ввели особый режим работы энергосистемы.

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