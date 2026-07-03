Российских атлетов оставили за бортом международных стартов

Международная федерация легкоатлетических дисциплин (World Athletics) приняла решение сохранить действующий запрет на участие российских атлетов в соревнованиях под своей эгидой. О данном решении информирует официальный пресс-служба организации.
Запрет на выступление российских легкоатлетов на международных турнирах был введен с 1 марта 2022 года. В качестве формального основания для санкций руководство федерации называло ситуацию вокруг Украины. Российская сторона неоднократно указывала на политическую подоплеку подобных решений и требовала пересмотра критериев допуска.
В настоящее время отечественные спортсмены продолжают тренироваться по индивидуальным планам, однако лишены возможности участвовать в квалификационных соревнованиях для попадания на главные старты сезона.
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