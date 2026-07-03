Российских атлетов оставили за бортом международных стартов

Запрет на выступление российских легкоатлетов на международных турнирах был введен с 1 марта 2022 года. В качестве формального основания для санкций руководство федерации называло ситуацию вокруг Украины. Российская сторона неоднократно указывала на политическую подоплеку подобных решений и требовала пересмотра критериев допуска.